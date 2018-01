Deutschland sei trotz brummender Konjunktur ein »Ungleichland«, erklärte Oxfam-Expertin Ellen Ehmke. Die reichsten 40 Personen verfügten über das gleiche Vermögen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Ein Arbeiter müsse im Schnitt 157 Jahre arbeiten, um das Jahreseinkommen eines DAX-Chefs zu erzielen. Ungleichheit aber gefährde die Demokratie, so Ehmke. Oxfam forderte die Regierung auf, die Steuervermeidung von Konzernen und Superreichen zu stoppen, faire Einkommen für Frauen und Männer durchzusetzen und in Bildung sowie Gesundheit für alle zu investieren. nd/Agenturen

Berlin. Deutschland hat laut einer Studie die zweithöchste soziale Ungleichheit in der Eurozone nach Litauen. Das Vermögen des reichsten Prozents der deutschen Bevölkerung sei 2017 um 22 Prozent, das der ärmeren Hälfte nur um drei Prozent gewachsen, heißt in der Untersuchung der Entwicklungsorganisation Oxfam. Ein großes Problem seien fehlende flächendeckende Bildung und Gesundheitsversorgung.

Laut Studie des Hilfswerks besitzen 42 Milliardäre so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung / Deutschland hat zweithöchste Ungleichheitsquote in der Eurozone

