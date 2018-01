Der Rätselmacher Stefan Heine vor seinen Denksport-Bücher Foto: Volker Stahl

Worüber andere sich den Kopf zerbrechen, darüber hat Stefan Heine vorher intensiv nachgedacht. Der 49-jährige Hamburger ist Rätselmacher, beliefert Zeitungsredaktionen in der ganzen Republik und hat den Denksport Sudoku in Deutschland populär gemacht.

Den Siegeszug der Sudokus hat Heine nicht nur hautnah miterlebt - er ist selbst ein Teil der Erfolgsgeschichte. Zur Jahrtausendwende bot er die damals in Deutschland noch unbekannten Zahlenrätsel wie Sauerbier an. Über die USA und Japan schwappte der Boom schließlich nach Großbritannien. »Ich saß in London in einem Frühstückscafé - und es war totenstill. Alle haben Sudokus gelöst.« 2004 veröffentlichte die Londoner »Times« erstmals die quadratischen Zahlenrätsel, darauf folgten andere englische Blätter. Nun wurden deutsche...