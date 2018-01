Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Das Tanztheater Wuppertal hat am Sonntagabend viel Applaus für eine Neuinszenierung der »Sieben Todsünden« von Pina Bausch bekommen. Das Ensemble brachte das Stück der 2009 gestorbenen weltberühmten Choreographin in einer opulenten Besetzung auf die Bühne - mit Orchester und rund 30 Tänzern und Sängern. An sechs Abenden wird das satirische Ballett über käuflichen Sex und Macht mit Texten von Bertolt Brecht und Musik von Kurt Weill gegeben. Die Uraufführung von Pina Bausch stammt von 1976 und erinnert in Teilen an eine Nummernshow mit Gesang, mitreißendem Tanz, komischen und poetischen Elementen.

Die Mitglieder des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch werden mit den Stücken der Choreographin in der ganzen Welt gefeiert. Im Februar geht das Ensemble auf Tournee nach London, im März gastiert es in Taiwan. dpa/nd