Der Actionfilm »Transformers: The Last Knight« hat dieses Jahr die besten Chancen auf eine »Goldene Himbeere«. Der fünfte Teil der »Transformers«-Reihe wurde gleich für neun der Spott-Trophäen nominiert, wie die Veranstalter in der Nacht zum Montag in Los Angeles mitteilten: Schlechtester Film, schlechtestes Drehbuch, schlechtester Regisseur (Michael Bay), schlechtester Hauptdarsteller (Mark Wahlberg), schlechteste Nebendarsteller (Josh Duhamel und Anthony Hopkins) und schlechteste Nebendarstellerin (Laura Haddock), schlechteste Leinwand-Kombination und schlechtester Fortsetzungsfilm.

Der Erotikfilm »Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe« kommt auf acht Nominierungen, »Die Mumie« auf sieben. dpa/nd