Berlin. Wegen des Skandals um mit Salmonellen verunreinigte Babymilch aus Frankreich hat die Drogeriekette Rossmann Produkte der Marke Babydream zurückgerufen. Anfangs-, Folge- und Kindermilch mit dem Hinweis »Hergestellt in der EU« sollten nicht mehr verwendet werden, warnte das Unternehmen am Wochenende. Babydream-Artikel mit dem Hinweis, dass sie in Deutschland hergestellt wurden, seien nicht betroffen. AFP/nd