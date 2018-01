Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Die Zahl der Steinwürfe und anderer Angriffe auf Polizeiautos hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. 87 Fahrzeuge der Polizei wurden 2017 mit Gegenständen beworfen, wie die »Berliner Morgenpost« über eine Antwort des Senats auf eine FDP-Anfrage berichtete. In den beiden Jahren davor waren es 48 und 54 Angriffe. Die Täter gehören oft zur linken Szene, gerade in Friedrichshain-Kreuzberg werden oft Steine und Flaschen auf Polizeiwagen geworfen. Vor einem Jahr hatten Senat und Polizei daher entschieden, besonders Streifenwagen zum Schutz gegen Würfe mit einer Splitterschutzfolie auszustatten. Die Seitenscheiben aller neuen Polizeiautos sollten so beklebt werden. Bis jetzt sind laut Innenverwaltung in Berlin 105 Polizeiautos mit der Sicherheitsfolie ausgestattet. 2000 Euro kostet die komplette Nachrüstung für ein Auto. Die Berliner Polizei hat etwa 350 Streifenwagen. Sie sind geleast und werden alle paar Jahre durch neue Autos ersetzt. dpa/nd