Etliche ausgediente Weihnachtsbäume verschandeln immer noch das Straßenbild in der Stadt. Obwohl die regulären Sammeltouren längst vorbei sind, will die Berliner Stadtreinigung (BSR) Abhilfe schaffen. Ihre spezielle Hilfe taufte sie etwas hochtrabend »Weihnachsbaum-Entdecker-Service«. Online oder telefonisch können Weihnachtsbäume, die noch am Straßenrand liegen, gemeldet werden, wie die BSR am Montag mitteilte. Die Bäume können dadurch auf den regulären Hausmülltouren der Müllabfuhr eingesammelt werden. dpa/nd