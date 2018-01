Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Die Raffinerie in Schwedt soll umfangreich erweitert werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

600 Millionen Euro will der russische Ölkonzern Rosneft in den Jahren bis 2022 in seine deutschen Raffinerien investieren. »Zwei Drittel dieser Investitionssumme werden in die PCK GmbH Schwedt fließen«, sagt Deutschlandchef Brian Chesterman. Damit würden vor allem moderne Verarbeitungsanlagen entstehen, um Schweröl zu entschwefeln, die Energieeffizienz weiter zu verbessern sowie die Luftverschmutzung zu verringern und die Margen zu erweitern, fügte er hinzu.

»Russland ist seit mehr als 50 Jahren ein zuverlässiger Energielieferant in Europa, und daran wird sich auch - unabhängig von der politischen Konjunktur - nichts ändern«, versichert Rosneft-Chef Igor Setschin in einem kurzen Statement vor der Presse am Montagnachmittag. Im Jahr habe Rosneft 24 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Erdöls geliefert. Der 57-jährige Setschin war bis 2008 ein enger Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin und bis 2012 stellvertretender Ministerpräsident Russlands.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) zeigt sich erfreut über das Rosneft-Engagement in Schwedt. »Wir unterstützen die PCK seit vielen Jahren, denn die Uckermark ist bekanntlich wirtschaftlich nicht gerade auf Rosen gebettet.« Den ständigen Kontakt mit der PCK-Unternehmensführung und dem Betriebsrat werde die Landesregierung fortsetzen. »Wir sind froh, dass mit den von Rosneft angekündigten Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes gestärkt und Arbeitsplätze gesichert werden«, sagt Gerber.

Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler der SPD und nun als Rosneft-Aufsichtsratschef vor Ort, betont, dass sein Unternehmen sehr daran interessiert ist, die Bahnanschlüsse der Raffinerie weiter auszubauen. Nicht nur das Land Brandenburg müsse daran interessiert sein, sondern auch der Bund. Und wenn er sich nicht täusche, stehe ja eine Person mit uckermärkischen Wurzeln an der Spitze der Bundesrepublik, merkt Schröder an.

Die Schwedter PCK Raffinerie GmbH gehört zu den Top-Unternehmen in Brandenburg und ist das bedeutendste Unternehmen in der strukturschwachen Uckermark. Seit 2017 ist Rosneft Mehrheitseigner der Raffinerie, weitere Anteile gehören Shell Deutschland und Eni. Außerdem gehören Rosneft in Deutschland 24 Prozent der Geschäftsanteile der MiRO Raffinerie Karlsruhe und 25 Prozent der Bayernoil Raffinerie in Vohburg und Neustadt an der Donau.

In Schwedt werden jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl, das hauptsächlich aus Russland kommt, zu Mineralöl- und petrochemischen Produkten verarbeitet. Geleitet wird das Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern von Wulf Spitzley und Josef Maily.