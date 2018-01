Frankfurt (Oder). Ein Brandenburger Unternehmer, der seine Mitarbeiter schwarz bezahlte, ist zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Der Mann aus dem Landkreis Oder-Spree hatte zudem seine Einnahmen aus der Selbstständigkeit gegenüber dem Jobcenter Oder-Spree nicht in voller Höhe angegeben, teilte das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Montag mit. Innerhalb von vier Jahren erhielt er Hartz IV-Leistungen in Höhe von rund 24 000 Euro zu Unrecht. Er hatte seine tatsächlich erzielten Umsätze dem Jobcenter falsch angegeben. dpa/nd