Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Paris. Die Supermarktkette Carrefour streicht in Frankreich 2400 Stellen. Vorgesehen sind Abfindungen für Beschäftigte, die freiwillig gehen, wie die Unternehmensleitung am Dienstag erklärte. Die Gewerkschaften riefen die Belegschaft auf, am 8. Februar die Arbeit niederzulegen. Carrefour beschäftigt 115 000 Menschen in Frankreich und ist damit einer der größten privaten Arbeitgeber. Mit den Stellenstreichungen und weiteren Umstrukturierungen will der Konzern ab 2020 rund zwei Milliarden Euro einsparen. Geplant sind zugleich ein deutlicher Ausbau des Biosegments und des Onlineverkaufs von Lebensmitteln. Mit beiden Sparten will Carrefour ab 2022 je rund fünf Milliarden Euro Umsatz jährlich machen. AFP/nd