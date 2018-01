Potsdam. Axel Drecoll wird neuer Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und damit zugleich Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen. Er leitete bisher den Lern- und Erinnerungsort »Dokumentation Obersalzberg«. Auf den Berg bei Bechtesgaden in Bayern zog sich Adolf Hitler regelmäßig zurück und betrieb auch von dort aus seine verbrecherische Politik. Kulturministerin Martina Münch (SPD) will Drecoll am Donnerstag vorstellen. Der 43-Jährige übernimmt die Position von Günter Morsch, der seit Gründung der Gedenkstättenstiftung 1993 deren Direktor war und Ende Mai 2018 in den Ruhestand tritt. Die Stiftung hat die Verantwortung für die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück (Oberhavel), das Todesmarschmuseum im Belower Wald (Ostprignitz-Ruppin) und die Geheimdienstgedenkstätte Leistikowstraße in Potsdam. Zudem unterstehen der Stiftung in Brandenburg/Havel die beiden Gedenkorte für die Opfer der Euthanasiemorde und für die Opfer der Hinrichtungsstätte im Zuchthaus. nd