Schmerzke. Startschuss für den Ausbau der Bundesstraße 102 am Dienstag in Schmerzke. Der Bund stellt für diese Baumaßnahme etwa 13 Millionen Euro bereit. Im Jahr 2019 soll die vier Kilometer lange Strecke fertig sein. Die B 102 ist der Hauptzubringer von der Stadt Brandenburg/Havel und von den Nachbargemeinden zur Autobahn A 2. dpa/nd

Bettina Fortunato, LINKE-Kreisvorsitzende in Märkisch-Oderland, über Bedenken an der Basis

In Lindow entsteht mit dem »Garten des Buches« eine interreligiöse Begegnungsstätte

