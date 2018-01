Gut drei Wochen nach dem Brand im Berliner Bahnhof Zoo ist noch nicht klar, wann dort wieder Fern- und Regionalzüge halten können. »Wir sind dabei, ein Provisorium einzurichten«, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. An Silvester hatte es in einem Technikraum gebrannt. Das Feuer beschädigte etwa Stromkabel für die Bahnsteige, Anzeigetafeln und Lautsprecher. Seither halten dort nur S-Bahn-Züge; sie fahren auf einem eigenen Netz. dpa/nd

GEW und ver.di rufen studentische Beschäftigte zum dreitägigen Warnstreik auf / Donnerstag zentrale Demo für mehr Lohn in der City West

Eine Broschüre zeigt Orte in Berlin auf, die neurechte Bewegungen in den vergangenen Jahren eingenommen haben

