Zum Begleitprogramm des Festivals gehören Veranstaltungen, die mit großen Namen besetzt sind: Volker Schlöndorff, Friedrich Liechtenstein und Konstantin Wecker sind da nur eine Auswahl. nd

Die diesjährige Ausgabe widmet sich dem neuen zypriotischen Kino. So liefert »Fish’n Chips« (Foto) von Elias Demetriou eine neue Sichtweise auf Fragen zu Identität und Entfremdung. Ein Film über Zyprer der Diaspora, die den Schritt zurück in die Heimat wagen.

Eine Zeitung hat das Jahr 2018 zum Schicksalsjahr für Griechenland ausgerufen. Vielleicht schon im Sommer will das Land den Abschied von den Knebelverträgen der Geldgeber verkünden. Endlich wieder unabhängig! Und weil Wolfgang Schäuble in keiner Verhandlungsgruppe mehr sitzt, kann auch das Verhältnis zu den Deutschen wieder liebevollere Züge annehmen. Das Filmfestival »Hellas Filmbox« leistet diesbezüglich seit Jahren Pionierarbeit.

