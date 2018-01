Berlin. Dem Verkauf der insolventen österreichischen Airline Niki an ihren einstigen Gründer Niki Lauda steht nichts mehr im Weg: Wie die deutsche Insolvenzverwaltung am Mittwoch bekanntgab, billigte der Gläubigerausschuss am Dienstagabend »einstimmig« den Verkauf, so dass der Kaufvertrag unterschrieben werden könne. Ex-Rennfahrer Lauda versprach allen 1000 Niki-Beschäftigten eine Perspektive. Lauda hatte Anfang der Woche den Zuschlag erhalten. Details der Transaktion blieben offen. Ende März sollen 15 Niki-Flieger wieder abheben. dpa/nd