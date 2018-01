Frankfurt am Main. Die Verbraucherzentrale Hessen warnt vor undurchsichtigen Geschäften rund um Kryptowährungen. Demnach gibt es eine wachsende Zahl von Beschwerden über Anbieter, die Verbraucher mit der Aussicht auf hohe Renditen in zweifelhafte Investitionen locken. Dahinter könnten sich auch Schneeballsysteme verbergen. Hierfür würden Anbieter auf Facebook, in Messengerdiensten oder per E-Mail werben. Auch bei seriösen Angeboten sollten Verbraucher vorsichtig sein. So unterliegen etwa Bitcoins starken Kursschwankungen. AFP/nd