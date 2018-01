Brüssel. Jeder Zweite in Deutschland befürchtet eine Ausbeutung seiner Daten im Internet. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage äußerten 56 Prozent Zweifel, dass ihre persönlichen Informationen geschützt sind. 55 Prozent haben das Gefühl, keine Kon- trolle über Daten im Internet zu haben. Insgesamt sagten 93 Prozent der 2048 online befragten Teilnehmer, der Schutz ihrer Daten sei ihnen wichtig. dpa/nd