Eberswalde. Ein Reiseführer, der statt üblicher Sehenswürdigkeiten der Region nordöstlich von Berlin Menschen und Orte vorstellt, die eine demokratische Kultur in ihrer Region gestalten. Unter dem Titel »Lebendige Orte. Eine Reise durch Barnim und Uckermark« erscheint er jetzt in einer Auflage von 140 000 Stück und wird Ende Januar an die Haushalte in beiden Landkreisen verteilt, kündigte die Amadeu-Antonio-Stiftung an. »Der Reiseführer macht neugierig darauf, den Barnim und die Uckermark ganz neu zu entdecken«, sagte Geschäftsführer Timo Reinfrank. Vorgestellt werden auf 128 Seiten mehr als 50 Initiativen, Netzwerke und Personen aus der Region, die sich für Demokratie stark machen. epd/nd