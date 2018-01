Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Spezielle Essensangebote für ältere Brandenburger hat am Mittwoch das Sozialministerium ausgezeichnet. Das Rezept sei einfach, aber wirksam, erklärte dazu Sozialministerin Diana Golze (LINKE). Gemeinsam zu essen, bringe Menschen zusammen, fördere das Zugehörigkeitsgefühl und damit den Erhalt der Selbstständigkeit im Alter. Das »Bündnis gesund älter werden« hatte die Angebote gesammelt. 51 Initiativen nahmen an dem Wettbewerb teil. Preise gingen unter anderem nach Nauen an einen monatlichen Seniorenstammtisch, nach Templin, wo Senioren gemeinsam mit Kindern kochen, und nach Potsdam an eine seit einigen Jahren bestehende Hobbykochgruppe von Älteren. dpa/nd