Das Abkommen ist nicht besser geworden - auch ohne Trump. Dessen nationalistische Wirtschaftspolitik jedoch ermöglicht es Freihandelsfreunden wie dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, sich etwa in Davos als Garant für internationalen Handel zu präsentieren und die Proteste der Kritiker zu ignorieren.

Ihre Kritik jedoch bleibt. Denn der Druck auf Landwirte wird durch den steigenden Wachstumswahn der neu zu erschließenden Märkte zunehmen. In der Industrie sagen Kritiker hohe Jobverluste voraus und die Macht von Konzernen wird durch verankerte Investitionsschiedsverfahren weiter gefestigt.

Nun haben die verbliebenen Länder doch einen Vertrag unterzeichnet. Hunderttausende, die in den verschiedenen Ländern auf die Straße gegangen waren, haben damit eine Niederlage einstecken müssen: Die Stimmen von Arbeitern, Umweltschützern und Kleinbauern wurden nicht gehört.

