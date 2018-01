Nach dem ersten tödlichen Fahrradunfall mit einem Lastwagen in diesem Jahr hat Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) umfassende Untersuchungen zugesichert. »Wir werden sehr schnell gucken, welche Maßnahmen anzuordnen sind, damit sich so etwas möglichst nicht wiederholt«, sagte sie am Mittwoch bei einem Besuch der Unfallstelle in Schöneberg. Ausschließen könne man derartige Unfälle aber nie ganz, räumte Günther ein. Die Senatorin wies auf eine Bundesratsinitiative hin, mit der das Land Berlin anregen will, Lastwagen verpflichtend mit sogenannten Abbiegeassistenten für Notfallbremsungen auszurüsten. Auch der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf erklärte, ein entsprechender Antrag für den Bundesrat werde derzeit zwischen den Berliner Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen abgestimmt. Am Dienstagmorgen war eine 52 Jahre alte Radfahrerin an der Kreuzung von Kolonnenstraße und Hauptstraße von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und getötet worden. dpa/nd