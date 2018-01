Brandenburg/Havel. Ein zehnjähriges Mädchen ist in Brandenburg/Havel von einem Lkw überrollt worden und gestorben. Wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte, erlag das Mädchen wenige Stunden nach dem Unglück im Krankenhaus ihren Verletzungen. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde an einer Ampelkreuzung von dem rechtsabbiegenden Kipper erfasst und überfahren. Der Fahrer hatte das Mädchen offenbar übersehen, so die Polizei. dpa/nd