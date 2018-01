Potsdam. Die Landespolizei will 2018 den Einsatz von Drohnen testen. Derzeit bereite eine Arbeitsgruppe verschiedene Einsatzsituationen vor, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Donnerstag in Potsdam mit. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Drohnen-Tests starten, gebe es noch nicht. Dem Sprecher zufolge ist eine Drohne bereits bestellt worden. Nach dem Testergebnis sei zu entscheiden, ob Drohnen in Brandenburg künftig als Einsatzmittel unter anderem bei Versammlungsgeschehen, Verkehrsüberwachung oder Unfallaufnahme genutzt werden können. dpa/nd