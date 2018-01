Potsdam. Der Landesrechnungshof muss womöglich das Landtagsgebäude in Potsdam verlassen. Grund sind Platzprobleme im teilrekonstruierten Stadtschloss, die nach der Landtagswahl im Herbst 2019 drohen könnten, erklärte ein Parlamentssprecher am Donnerstag. Seitdem im Bundestag sieben Parteien vertreten sind, müsse auch Brandenburg damit rechnen, dass künftig mehr Parteien Mandate im Parlament haben. Die Liegenschaftsgesellschaft des Landes soll prüfen, wo der Rechnungshof stattdessen Büroräume erhalten könnte. dpa/nd

