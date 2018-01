c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: dpa/ Ole Spata

Man suche den Dialog mit der Politik, heißt es immer treuherzig vonseiten der Deutschen Wohnen, wenn der Unmut über deren Umgang mit ihren Mietern wieder hochkocht. Doch leider, leider hat dann nur Kommunikationschefin Manuela Damianakis Zeit, wenn der Stadtentwicklungsausschuss mit dem Chef sprechen will. So geschehen im letzten Sommer.

Den Kontakt zu den Mietern scheint der Konzern nicht unbedingt zu suchen. »Da muss man schon 90 Minuten einplanen, wenn man über die Hotline einen Schaden melden will«, berichtet Mieter Stefan Metze. Es gebe auch Tage, wo niemand zu erreichen ist. Viele Mieter berichten von diesen Problemen. Von den Callcenter-Mitarbeitern gebe es dann auch keine verbindlichen Auskünfte. Und schriftlich sowieso nicht. Einzelfälle seien das, heißt es regelmäßig vonseiten des Konzerns. Es sind indes erstaunlich viele Einzelfälle.

In die Gänge kommt die Deutsche Wohnen oft erst dann, wenn die Mieter sich wehren oder die Behörden sich einschalten. Da ist es hilfreich, wenn die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) bald mit allen zwölf Baustadträten der Bezirke speziell über den Konzern sprechen will, wie sie am Mittwoch bekannt gab. Die Deutsche Wohnen darf keinen Schritt mehr unbeobachtet unternehmen.

Tatsächlich ist der Konzern ein Musterbeispiel des Raubtierkapitalismus. Der Löwenanteil der sagenhaften Gewinne entsteht einfach durch die sprunghaft steigenden Immobilienwerte. Gleichzeitig hat das Unternehmen Milliardenschulden. Wenn sich der Grundstücksmarkt wieder dreht, kann das Kartenhaus schnell wieder zusammenfallen. Die Trümmer müsste dann sicher die öffentliche Hand zusammenkehren.