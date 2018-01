Berlin. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte später fertig werden als zuletzt geplant und 8,2 Milliarden Euro kosten. Informationen von »Spiegel Online« wurden am Donnerstag im Umfeld des Aufsichtsrats bestätigt. Demnach könnte der Vorstand dem Gremium am Freitag vorschlagen, den Bahnhof statt 2021 erst 2025 zu eröffnen. Im November war bekannt geworden, dass die Kosten für den unterirdischen Bahnhof und Anschlussstrecken um 1,2 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden Euro steigen. Zu den Kostentreibern zählen steigende Baupreise und Probleme mit dem Baugrund. dpa/nd

