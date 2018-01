Berlin. Die Zahl der Windräder zur Ökostromproduktion in Deutschland ist 2017 gestiegen. 1792 neue Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 5333 Megawatt wurden neu gebaut - damit war es das bisher ausbaustärkste Jahr. Im Vergleich zu 2016 war das eine Steigerung von 15 Prozent, wie der Bundesverband Windenergie und der Maschinenbau-Fachverband VDMA Power Systems am Donnerstag mitteilten. Zum Jahreswechsel waren demnach 28 675 Windenergieanlagen an Land am Netz. Auch bei Windparks auf See hatte es deutliche Zuwächse gegeben. dpa/nd