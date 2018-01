c/o

Die für islamistische Gefährder zuständigen Ermittler in Berlin haben mehr als ein Jahr vor dem Breitscheidplatz-Anschlag auf die Personalnot in ihrer Abteilung hingewiesen. Der Leiter des betreffenden LKA-Kommissariats habe im Oktober 2015 eine sogenannte Überlastungsanzeige verfasst, berichteten am Donnerstag die »Berliner Morgenpost« und der »rbb«. Darin warnt er vor den Folgen der personellen Unterbesetzung. Eine zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge sei dadurch »bis auf weiteres nicht mehr möglich.« Auch eine sachgerechte Bearbeitung sei nicht mehr gewährleistet.

Gegen Mitarbeiter der Abteilung wird ermittelt, weil Akten zum Attentäter Anis Amri nachträglich gefälscht wurden. Bei dem Anschlag wurden am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und 67 weitere verletzt. AFP/nd