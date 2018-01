Auf seiner jüngsten Expedition hat der französische Forschungssegler »Tara« im vergangenen Jahr Tausende Proben von Korallen aus dem Pazifik gesammelt. Diese werden derzeit beim nationalen Gensequenzierungszentrum Genoscope in Evry bei Paris untersucht. Die Biologen wollen so genauere Informationen über die Artenvielfalt der Korallen bekommen und klären, welche genetischen Ressourcen die Weichtiere zur Anpassung an die Klimaerwärmung besitzen. Korallenriffe bedecken zwar nur 0,2 Prozent der Ozeanfläche, repräsentieren jedoch 30 Prozent der bekannten Artenvielfalt der Meere. StS