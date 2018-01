Foto: Stralsund. Mittendrin: Besucher in einem Aquatunnel des Stralsunder Ozeaneums zum Thema Nordsee. Die Einrichtungen des Deutschen Meeresmuseums gehören zu den beliebtesten Museen in Mecklenburg-Vorpommern. Rund um das zehnjährige Jubiläum des Ozeaneums am 11. Juli sind zahlreiche Aktionen geplant. Das größte Geschenk macht sich die Einrichtung selbst: Für eine halbe Million Euro wird das Schwarmfischbecken - mit 2,6 Millionen Litern größtes Aquarium in Norddeutschland - erneuert. Eröffnet werden soll es zu Ostern. dpa/nd Foto: dpa/Stefan Sauer