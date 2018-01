Seit dem gescheiterten Putschversuch geht das AKP-Regime massiv gegen die Opposition in der Türkei vor / Journalist Sik wegen Terrorverdacht verhaftet

Türkei beginnt Militäraktion in syrischem Grenzgebiet Afrin

Der deutsche Freiwillige Jan-Lukas Kuhley über den türkischen Einmarsch in Rojava

Sadece CHP değil, diğer milliyetçi ve muhafazakar parti ve örgütler de mesele Kürtler olduğu için işgal harekatına destek veriyor. Bu nedenle Kürt halkında karşı milliyetçi bir koalisyon kurulmuş. Bu durum »Erdoğan, Afrin’e saldırmakla asıl olarak içeriyi dizayn ediyor, şimdiden seçimlere yatırım yapıyor« şeklindeki değerlendirmeleri haklı çıkarıyor. Çünkü Erdoğan’a karşı çıkan bütün ulusalcı-milliyetçi güçler şimdi onun arkasında hizaya geçmiş, »vatan savunması« adına her dediğini yerine getiriyorlar.

Paula Irmschler über regelrechte Ressentiments gegenüber Kindern und Müttern auch in linken Kreisen

NATO-Vampire, Henkersknechte, untote Indianer - Martin Leidenfrost besuchte den Karneval in Skopje

Yücel Özdemir über die Partei Atatürks, die Erdoğans Offensive gegen Afrin unterstützt, und die Friedensbewegung in der Türkei

