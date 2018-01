Foto: Hendrik Lasch

Die Grippewelle rollt noch nicht. Es ist einer jener Tage in der Praxis von Jens Drahonovsky, an denen kurz nach Mittag niemand mehr im Wartezimmer sitzt. Vier Dutzend Patienten hat er an diesem Vormittag verarztet: ein hartnäckiger Husten hier, Schmerzen in Rücken oder Magen da; mancher brauchte auch nur ein Rezept. Jetzt stehen noch ein paar Hausbesuche und ein Termin beim Steuerberater an, dann ist Feierabend. Ein Arbeitstag zum Genießen. Sind die Grippeviren erst in der Lausitz angekommen, ist Schluss mit lustig: Dann »stehen die Leute hier die Treppe runter«.

Jens Drahonovsky ist Landarzt. Seine Praxis liegt in der gut 5000 Einwohner zählenden Kleinstadt Rothenburg, in deren Umgebung Sachsen sehr ländlich ist. Die Region an Neiße und polnischer Grenze lebt vorwiegend von Landwirtschaft und Tourismus. Einer der wenigen Industriebetriebe der Region, der Waggonbau Niesky, hat kürzlich Insolvenz angemeldet.

Es ist eine Gegen...