Mit gereckter Faust: Jane Fonda, Rednerin auf der »Respect«-Demonstration im Umfeld des Festivals, sieht das Ende der Vorherrschaft des Mannes kommen. Foto: Getty Images/Michael Loccisano

Sonor und sexy wie eh und je klingt Robert Redford, wenn er das Mikrofon ergreift. Er trägt Lederjacke, darunter ein einfaches Hemd, Jeans und Wanderschuhe. Es ist der Eröffnungstag des Sundance-Filmfestivals in Park City (Utah). Wenn der mittlerweile 81-jährige Ex-Hollywoodstar Redford, der 1981 den Grundstein dieses Festivals legte, nun der versammelten Presse zu Protokoll gibt, dass in der Filmfabrik »Veränderungen unvermeidlich sind«, dass »Veränderungen Frauen mehr Möglichkeiten bringen werden« und »die Männer einfach mal den Mund halten und zuhören« sollten, dann unterstreicht er seine Coolness mit Klarheit. So manchen Jüngeren unter den Medienvertretern bleibt der Mund offen stehen. Redford wendet sich, ohne den Namen Trump zu nennen, auch direkt an die Presse. In Zeiten von »Fake News« und immer kürzer werdenden Nachrichten-Soundbytes steige der Wert von Dokumentarfilmen, sagt er.

Wenn »Bob«, wie ihn seine Freunde nennen, ...