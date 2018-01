Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Der Landtag in Potsdam will diese Woche erstmals über den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr diskutieren. Nach den Plänen der rot-roten Landesregierung sollen die Ausgaben um fast eine halbe Milliarde Euro auf 11,8 Milliarden Euro steigen. Das zusätzliche Geld soll unter anderem für eine bessere Bezahlung im öffentlichen Dienst, verstärkte Investitionen und für die Kommunen ausgegeben werden. Ermöglicht werden die Rekordausgaben durch die höher als erwartet ausfallenden Steuereinnahmen. Zudem soll Geld aus einer Rücklage genommen werden. Das Landtags-Plenum wird den Entwurf am Mittwoch in erster Lesung diskutieren, danach soll die Auseinandersetzung in den Ausschüssen fortgesetzt werden. Vor der Verabschiedung des Gesetzes ist dann eine weitere Debatte im Plenum geplant. dpa/nd