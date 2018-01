Foto: Bernau. Ziemlich eisige Angelegenheit: Eine Besucherin fotografiert die Skulptur »Bernauer Hof-Narr« beim zweiten Schneeskulpturen-Festival in Bernau im südlichen Schwarzwald (Baden-Württemberg). Acht Bildhauerteams aus vier Nationen gingen am Wochenende mit Spaten, Schaufel und Schäleisen ans Werk und arbeiteten aus mächtigen Schneeblöcken - vorgegeben sind die Maße drei mal drei mal drei Meter - ihre Kunstwerke heraus. Die Skulpturen sind in den nächsten Tagen noch zu bewundern. dpa/nd Foto: dpa/Steffen Schmidt