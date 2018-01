Anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx hat die Münze Berlin die größte Silberprägung der Welt gefertigt. Der Gigant hat ein Gewicht von 2000 Unzen (über 60 Kilogramm) und ist aus reinem Feinsilber hergestellt. Das einzigartige Exemplar deutscher Prägekunst wird erstmalig auf der »World Money Fair« in Berlin vom 2. bis 4. Februar im Estrel Congress Center präsentiert. Die Münzprägestätte der Hauptstadt hat bereits viele Erfahrungen mit Marx-Prägungen. Neben diversen Münzen und Medaillen wurde im VEB Münze Berlin mit dem Karl-Marx-Orden auch der bedeutendste und höchstdotierte Verdienstorden der DDR geprägt.

»Karl Marx gehört zu den größten Deutschen, und so ist es für die Münze Berlin selbstver-ständlich, diesen Giganten mit einer gigantischen Prägung zu würdigen«, erklärte Ge-schäftsleiter Andreas Schikora bei der Vorstellung der Marx-Prägung. Die Silbergedenkprägung zu Ehren Karl Marx' wird neben der 2000-Unzen-Version motivgleich auch in den Gewichten von einer Unze und einem Kilogramm Feinsilber angeboten.