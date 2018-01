Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Die Hälfte der Berliner sieht einer repräsentativen Umfrage zufolge immer noch deutliche Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West. Für knapp ein Drittel liegen die Unterschiede allgemein in der Lebenseinstellung, im Verhalten oder in der Denkweise, berichtet die »Berliner Zeitung«, in deren Auftrag das Meinungsforschungsinstitut Forsa die Umfrage im Januar durchgeführt hat. Am 5. Februar ist die Mauer genauso lange weg, wie sie gestanden hat. Gut ein Viertel der Ost-Berliner sieht demnach bei Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt einen wichtigen Unterschied zum Westen. Fast jeder siebte West-Berliner ist wiederum bei den Themen Toleranz, Demokratieverständnis und Fremdenfeindlichkeit von klaren Unterschieden überzeugt. Zwölf Prozent der West-Berliner machen zudem mehr Pessimismus bei den Ostlern aus. Besonders die älteren Berliner sehen auch im 29. Jahr des Mauerfalls noch größere Differenzen. Als »Verlierer der Einheit« sehen sich laut Umfrage nur vier Prozent aller Befragten, 39 Prozent betrachten sich als »Gewinner«. epd/nd