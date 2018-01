In Berlin haben im Vorjahr Menschen genau 7641 Tage zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Es betraf 77 Personen, teilte die Justizverwaltung mit. Die Betroffenen waren vorwiegend in Untersuchungshaft gekommen, bevor sich ihre Unschuld herausstellte. Als Entschädigung wurden aus der Justizkasse 191 025 Euro gezahlt. Für einen Hafttag gibt es 25 Euro. Die Summe war immer wieder als zu niedrig kritisiert worden. Der Deutsche Anwaltverein beklagt, dass unschuldig Inhaftierte kaum mit Unterstützung rechnen könnten und vom Staat allein gelassen würden. dpa/nd

