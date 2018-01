c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Patrick Krüger auf einer Anti-Asyl-Demo im Jahr 2015 Foto: imago/Christian Ditsch

Es ist ein martialischer Auftritt, den der bekannte Marzahner Neonazi Patrick Krüger am Montagmorgen am Landgericht Berlin hinlegt: Mit szenetypischer Kleidung, die von den Tattoos auf der obligatorischen Glatze noch unterstützt wird, bedroht der Angeklagte im Warteraum selbstbewusst die anwesenden ProzessbeobachterInnen. Man kann sich angesichts des Auftritts leicht vorstellen, dass der unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Raub und schwerer räuberischer Erpressung vorbestrafte Krüger in erster Instanz wegen der Bedrohung von FlüchtlingshelferInnen zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt wurde.

Als im September 2015 in Marzahn eine Notunterkunft für Flüchtlinge eröffnet wurde, waren neben FlüchtlingshelferInnen, die ehrenamtlich beim Bezug der Unterkunft halfen, auch Mitglieder der örtlichen Neonaziszene vor Ort, die mit einer Kundgebung gegen das Asylheim protestierten. Als am Abend drei der HelferInnen die Unterkunft verließen, sollen sie von Krüger und weiteren Rechtsextremen verfolgt und beschimpft worden sein. Dabei soll Krüger die Hand zu einer Pistole geformt haben und sie auf die Gruppe gerichtet haben. Dazu soll er Schießgeräusche gemacht haben. Im Gegensatz zu dem von den FlüchtlingsunterstützerInnen herbeigerufenen Streifenpolizisten, der darin »keine Strafrelevanz« erkennen konnte, sah der Richter in der ersten Instanz darin eindeutig eine Bedrohung und verurteilte Patrick Krüger im August 2017 zu einer Geldstrafe.

Krüger legte daraufhin Berufung ein, die am Montag vor dem Landgericht verhandelt werden sollte. Der Angeklagte selbst möchte sich vor Gericht nicht zur Sache äußern. Nachdem der Richter feststellt, dass die Belastungszeugen sich in ihren Aussagen nicht widersprechen, wohingegen die Entlastungszeugen den Vorwurf lediglich pauschal zurückweisen, stellt Krügers Anwalt einen Befangenheitsantrag gegen den Richter, woraufhin die Hauptverhandlung vorerst ausgesetzt wird.

Die Belastungszeugen in dem Verfahren wollten dem »nd« am Montag keine Angaben zu dem Vorfall machen. Bereits in der ersten Verhandlung hieß es, dass sie aus Angst vor Racheaktionen selbst keine Strafverfolgung angestrebt hätten.