Brüssel. Die EU-Staaten haben für dieses Jahr die Pflicht Brüssels zum automatischen Aufkauf von Magermilchpulver ausgesetzt. Die Menge, die die EU-Kommission den Produzenten zu einem Festpreis abnehmen muss, sei »für 2018 auf null Tonnen« gesetzt worden, teilte der EU-Rat am Montag mit. Grund seien »sehr hohe Lagerbestände« der EU bei Magermilchpulver von fast 400 000 Tonnen. Schon das könnte »Druck auf den Markt« ausüben, hieß es. Die EU bekommt ihre Bestände nicht los, weil die Marktpreise unter dem Interventionsniveau beim Aufkauf liegen. Allerdings könne die EU weiter von Fall zu Fall eingreifen, so der EU-Rat. dpa/nd

