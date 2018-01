Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Die Deutsche Bahn will einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Jahr rund 19 000 neue Beschäftigte einstellen. Darunter seien über 1000 Lokführer und Lokführerlehrlinge sowie 4000 Auszubildende und dual Studierende, sagte Personalvorstand Martin Seiler den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Die Einstellungen begründete Seiler mit dem Wachstum und digitalen Ausbau des Konzerns. Zudem gingen viele Kollegen in Rente. Derzeit beschäftigt die Bahn weltweit über 320 000 Mitarbeiter, knapp 200 000 in Deutschland. In den vergangenen fünf Jahren stellte sie 60 000 Mitarbeiter neu ein. dpa/nd