Mehrere Scheiben einer Flüchtlingsunterkunft in Spandau wurden in der Nacht zum Sonntag von Unbekannten beschädigt. Gegen zehn Uhr am Sonntagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter einer an der Unterkunft eingesetzten Sicherheitsfirma mehrere Löcher an zwei Scheiben der Unterkunft in der Freudstraße. Menschen wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Das meldete die Polizei am Montag. Da für die Tat ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

In Berlin verzeichnete die Polizei im Jahr 2016 im sogenannten »Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität von rechts« sechs Opfer von Gewalttaten nach Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. Insgesamt wurden im Bereich Rechtsextremismus der genannten Eingangsstatistik zufolge 44 Geflüchtete gezählt, die 2016 Opfer rechter Attacken wurden. Neuere Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor. mkr