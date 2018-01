Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Kritik an der Einführung eines kostenlosen Kita-Jahres in Brandenburg kommt vom Städte- und Gemeindebund des Landes. Geschäftsführer Karl-Ludwig Böttcher erklärte am Montag in einem Beitrag der »Märkischen Allgemeinen«, bei den dafür ab Sommer 2018 vorgesehenen 42 Millionen Euro Landesmitteln sei »noch kein Cent für die Verbesserung der Betreuungsqualität und mehr Erzieherinnen dabei«. Mit der Beitragsfreiheit würden zudem der Platzbedarf und damit wiederum die Kosten steigen. Für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung sollen nach Plänen des Bildungsministeriums ab August keine Elternbeiträge mehr verlangt werden. Böttcher hält für problematisch, dass mit der Beitragsfreiheit ein Anspruchsdenken gefördert werde. Der Bürger müsse auch etwas für den Staat tun, dessen Leistungen er in Anspruch nehme. epd/nd