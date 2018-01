Potsdam. Die Deutsche Teddy-Stiftung rüstet die Brandenburger Polizei mit Tröstebären aus. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nahm am Montag die ersten von insgesamt 2000 Teddybären in Empfang, mit denen alle 500 Streifenwagen der Polizei ausgestattet werden. »Die Teddys helfen den Einsatzkräften, Zugang zu verängstigten oder verletzten Kindern zu bekommen«, sagte Schröter. 7400 Euro aus Lottomitteln fließen für die Anschaffung der Bären. dpa/nd

36 Millionen Euro sollen in 80 verschiedene Bauprojekte bei der Bahn fließen

