Eisenhüttenstadt. Der scheidende Leiter der zentralen brandenburgischen Ausländerbehörde, Frank Nürnberger, fordert mehr Personal, um integrationsunwillige Flüchtlinge schneller abschieben zu können. Das zusätzliche Personal werde bei Ausländerbehörde, Bundespolizei und Verwaltungsgerichten gebraucht. »Es gibt Migranten, die wollen wir und die brauchen wir. Auf der anderen Seite müssen wir auch mit denen umgehen können, die sich nicht unseren Regeln unterwerfen wollen, die nicht friedlich mit uns zusammenleben möchten«, sagte Nürnberger am Montag dem rbb-Inforadio. Aufnahmebereitschaft habe auch Grenzen. Um Menschen mit Aussicht auf ein Bleiberecht zu schützen, sei es nötig, diejenigen, die das Asylrecht missbrauchen, schneller abzuschieben. Am 1. Februar wird Nürnberger neuer brandenburgischer Verfassungsschutzchef. nd