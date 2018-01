Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

In ganz Europa spielt Keramik in der Kulturgeschichte eine wichtige Rolle - ebenso wie im alltäglichen Leben der Menschen. Die Ausstellung »Ceramics and its Dimensions. Shaping the Future« im Bröhan-Museum geht den Fragen nach, welche Bedeutung das traditionelle Material heute noch hat und wie industrielle und handwerkliche Produktion zueinander stehen. Wo liegt das Potenzial digitaler Techniken, und unter welchen Perspektiven wird das Material in Zukunft eine Rolle in der gestalterischen Ausbildung spielen?

Es werden Ergebnisse eines gleichnamigen internationalen Projektes gezeigt, das 25 Partnerinstitutionen aus elf europäischen Ländern vereint. Durch die Nutzung digitaler Medien werden die Projektergebnisse einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Das Bröhan-Museum mit seinem reichen Keramik-Bestand aus der Zeit des Jugendstil und Art Deco wagt mit dieser Schau erstmals einen Blick in die Zukunft des Keramik-Designs. Denn Moderne Keramiken müssen einer Vielzahl von Anforderungen gerecht werden (energiesparend, nachhaltig, Design und Handhabung). Gleichzeitig ändern sich Technologien rasant. Heutige Designer müssen somit neue Wege beschreiten, sich auf neue Herstellungsmethoden und Anwendungsbereiche einstellen, um moderne Produkte entwickeln zu können. Die Objekte in der Ausstellung zeigen exemplarisch das Ausloten neuer Möglichkeiten im keramischen Bereich. Das Projekt »Ceramics and its Dimensions« bringt Museen, Universitäten und Firmen zusammen, um die verschiedenen Aspekte des Themas aus vielen Blickwinkeln zu untersuchen. nd

30. Januar bis 22. April, Bröhan-Museum, Schloßstraße 1a, Charlottenburg