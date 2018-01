Bei einem schweren Unfall eines mit Blaulicht fahrenden Polizeiautos ist in Berlin eine Frau gestorben. Der Polizeiwagen stieß am Montag gegen 13.10 Uhr nahe dem Roten Rathaus mit einem anderen Auto zusammen. Die Fahrerin des zweiten Wagens starb, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Polizisten wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob die Polizisten oder die andere Autofahrerin schuld an dem Unfall hatten, war zunächst nicht bekannt. dpa/nd