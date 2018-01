Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Das angekündigte Verbot für Pferdekutschen auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor kommt in Kürze. Das nötige Verbotsschild für »Gespannfuhrwerke« werde »in nächster Zeit« aufgestellt, teilte der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), am Montag mit. Die entsprechende Anordnung sei bereits am 13. Dezember 2017 von der Straßenverkehrsbehörde des Ordnungsamtes Mitte erlassen worden. Als Gründe für das Verbot werden neben dem Tierschutz die Verbesserung der Sicherheit der Fußgänger, eine bessere Verkehrsordnung sowie Probleme mit den »Hinterlassenschaften der Pferde« genannt. Die Kutschen können allerdings eine Straße weiter halten. Die Zufahrt zum Brandenburger Tor über den Platz des 18. März auf der westlichen Seite ist nämlich nicht untersagt. Dem Bezirk sind bis zu neun Kutschen mit 19 Pferden bekannt. dpa/nd