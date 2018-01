Die Berliner Tafel hat auf der Internationalen Grünen Woche insgesamt zwölf Tonnen Lebensmittel für Bedürftige gesammelt. Nach Messeschluss hätten rund 250 ehrenamtliche Mitarbeiter der Tafel von Ausstellern übrig gebliebenes Essen erhalten, teilte der Verein am Montag mit. Die Lebensmittel seien an 5000 bedürftige Menschen weiterverteilt worden. Insgesamt habe man 24 soziale Einrichtungen im Stadtgebiet beliefern können. dpa/nd

