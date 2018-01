Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Brüssel. Europas Wirtschaft ist 2017 so stark gewachsen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Sowohl in der EU als auch in der Eurozone stieg die Wirtschaftsleistung 2017 um 2,5 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. In beiden Fällen war es das stärkste Wachstum seit seit 2007. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wuchs die deutsche Wirtschaft 2017 um 2,2 Prozent - das höchste Wachstum seit sechs Jahren. Im letzten Quartal 2017 legte die Wirtschaft in der EU und der Währungsunion im Vergleich zum Vorquartal jeweils um 0,6 Prozent zu, wie Eurostat weiter mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresquartal waren es 2,7 Prozent für die 19 Länder der Eurozone und 2,6 Prozent für die gesamte EU aus 28 Staaten. AFP/nd